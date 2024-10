M5S, Conte “Nessun parricidio, enfasi inutile”

ROMA (ITALPRESS) – Il contratto con Beppe Grillo “è in essere e sta venendo a scadenza. Ho chiarito che è un contratto che prevede una remunerazione non per la sua funzione di garante, ma per la funzione comunicativa che in questo momento non c’è. Sono soldi degli iscritti che ovviamente io stesso ho la necessità di amministrare con la massima cura”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Corriere.it.

“Nessuna accelerazione, è nella logica di un contratto”, ha ribadito. “In questo momento il Movimento 5 Stelle è assorbito da questa vicenda, che è assolutamente marginale rispetto al processo costituente” su cui “siamo assolutamente concentrati”, ha ribadito. “Nessun parricidio, è un’enfasi inutile”, ha osservato Conte che, sulle parole del figlio di Casaleggio, ha poi aggiunto: “parla ogni giorno del Movimento, lo faccia pure tranquillamente, è un privato cittadino”.

Sulla manovra, Conte ha nuovamente sottolineato che “è un imbroglio. La spesa sanitaria è precipitata, i soldi in più che sono stati messi non bastano neanche per remunerare adeguatamente il personale. Il governo non comprende che la sanità è al collasso: ci sono 4,5 milioni di cittadini che rinunciano alle cure, ci sono dei cittadini che arrivano al pronto soccorso e aspettano anche due giorni per essere visitati, ci sono persone che attendono per un esame cardiologico oltre 400 giorni”.

