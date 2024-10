Sicilia, supera il limite di velocità di un km e lo multano: “Qui non verrò più”

Il 16 agosto scorso, in Sicilia in vacanza vuole fare conoscere le bellezze dell’isola a un cugino americano e parte verso Catania. Probabilmente a causa di indicazioni errate finisce per strade di campagna sconosciute, facendo un incontro non piacevole: quello con l’autovelox.

Il Comando di Polizia Locale del Comune di Biancavilla ha determinato che alle ore 12,28 sulla Ss 284 dir. Catania – Randazzo procedeva km 76 in un tratto a km 70 superando di km 1 la velocità massima consentita, calcolata tenendo conto della tolleranza del 5% (comunque NON inferiore a 5 Km/h) stabilita dall’art. 187 Dpr 610/96. Insomma, multa assicurata che il signore, un pensionato, paga per evitare ulteriori problematiche godendo di uno sconto anche se non ci sta: “Ho pagato 50 euro per aver sforato di un chilometro una velocità prevista che non può essere superiori a 5 km, è anche troppo, qui non ci torno più” ha detto l’uomo. La legge e legge, forse un pò troppo fiscale.