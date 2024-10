Cybersecurity e AI, a Malta Fortinet incontra partner e clienti

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Cybersicurezza e intelligenza artificiale. Sono stati questi i principali temi trattati nel corso dell’evento organizzato a Malta da Fortinet, leader globale nella cybersecurity che promuove la convergenza tra networking e sicurezza. All’interno del Hyatt Regency Hotel, a San Julian, Fortinet ha incontrato partner e rappresentanti di attività pubbliche e private dell’Isola dei Cavalieri.Ad aprire i lavori è stato Cesare Radaelli, Senior Channel Director Italy e Malta di Fortinet: “E’ un anno molto importante per Fortinet – ha affermato – perchè stiamo spingendo su diverse tecnologie come Network Security, OT e SecOps. Abbiamo deciso di organizzare questo evento a Malta perchè anche qui vediamo una richiesta crescente in termini di sicurezza informatica, ed è importante per noi essere sempre più presenti. I clienti – continua Radaelli – hanno bisogno di focalizzarsi sui temi più importanti aumentando al contempo efficacia ed efficienza delle loro infrastrutture di sicurezza. Le minacce stanno crescendo. Oltre ai malware, stiamo vedendo l’AI utilizzata da criminali informatici per lo sviluppo di attacchi più raffinati per qualità e tempi di esecuzione”.Nel corso dei lavori sono stati diversi gli interventi di partner e clienti dell’azienda: “La nostra partnership con Fortinet – ha spiegato Finian Massa, Strategic Marketing Manager – ICT Solution – dura ormai da 13 anni. Abbiamo visto l’azienda crescere e supportare tante attività, non solo maltesi. Stiamo assistendo ad attacchi informatici sempre più frequenti e minacce continue. Il supporto di una realtà come Fortinet dà certamente sicurezza e sopperisce alla carenza di personale qualificato in materia di sicurezza informatica. La cosa positiva – ha continuato Massa – è che c’è più consapevolezza rispetto a questi pericoli, le aziende conoscono il problema e sono chiamate a investire sempre più sulla cybersicurezza con il supporto delle Istituzioni che devono fare la loro parte per regolamentare questo mondo”.Un tema importante trattato nel corso dell’iniziativa è stato quello legato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel contrasto alle minacce informatiche, uno strumento che sta rivoluzionando il mondo ma, come spiegato da Marthese Vella – Chief Technology Officer AX Group -, nasconde anche tante insidie. “L’intelligenza artificiale – ha affermato Vella – è sicuramente un argomento scottante nella sicurezza informatica. Se guardiamo il lato positivo, la AI può aumentare significativamente la nostra capacità di rilevare minacce in tempo reale, analizzare grandi quantità di dati e automatizzare le risposte agli incidenti. Ciò significa che possiamo identificare modelli molto più rapidamente rispetto ai metodi tradizionali, consentendoci di affrontare in modo proattivo le vulnerabilità prima che vengano sfruttate.Tuttavia, dobbiamo anche riconoscere i rischi. I criminali informatici stanno utilizzando sempre più l’intelligenza artificiale per sviluppare attacchi più sofisticati, creando sfide che possono superare le nostre difese.In definitiva, la chiave è trovare un equilibrio. Dovremmo sfruttare i punti di forza dell’intelligenza artificiale implementando al contempo solide misure di sicurezza e linee guida etiche per mitigare i suoi potenziali svantaggi. In questo modo, possiamo sfruttare l’intelligenza artificiale come un potente alleato nella nostra continua lotta contro le minacce informatiche”.

– foto Fortinet –

(ITALPRESS).