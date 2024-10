Alcamo: rubati 350 metri di cavi di rame dal depuratore, disagi

Nelle scorse settimane il depuratore comunale di Alcamo, sito in contrada Valle Nuccio, ha subito il furto di circa 350 metri di cavi di rame, sia sotterranei che quelli della linea aerea, che ha causato l’interruzione del funzionamento dell’impianto.

L’assessore al servizio idrico integrato Vittorio Ferro dichiara: “Dopo aver appreso del furto, siamo intervenuti immediatamente per ripristinare il corretto funzionamento del depuratore ed evitare ulteriori danni. Proprio questa mattina, l’impresa incaricata ha fatto la manutenzione della cabina di trasformazione ed iniziato le prove di funzionamento dei quadri elettrici che hanno dato un buon risultato. Adesso – conclude – ci vorrà ancora qualche giorno per far circolare il fango all’interno del ciclo dell’impianto e allora potranno riavviarsi i processi depurativi e, quindi, il depuratore sarà di nuovo funzionante”.