Allerta Gialla in Sicilia: i comuni trapanesi corrono ai ripari

La Sicilia si prepara ad affrontare un’allerta gialla, come indicato dal bollettino diramato dalla Protezione Civile. L’avviso ha messo in stato di allerta i Centri Operativi Comunali (Coc), che stanno predisponendo misure preventive in caso di forti piogge. Le previsioni meteo segnalano la possibilità di nubifragi tra Calabria e Sicilia, che potrebbero causare gravi disagi. Nelle scorse ore le cronache televisive hanno mostrato immagini preoccupanti provenienti dalla Liguria e dalla Toscana, dove le esondazioni stanno mettendo a rischio persone e beni. Di fronte a questi scenari drammatici, anche i comuni della provincia di Trapani stanno adottando misure eccezionali di sicurezza per la giornata di oggi.

Nonostante le scuole rimangano aperte, dato che oggi è sabato, i cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione. Il Ministero ha diffuso linee guida per garantire la sicurezza durante le emergenze meteo, che possono essere consultate al seguente link: Ministero della Protezione Civile – Norme di Comportamento. Le prossime ore si preannunciano critiche per l’intera isola, ed è fondamentale rimanere informati e adottare comportamenti cautelativi per minimizzare i rischi.

Nei mesi scorsi diversi comuni hanno fatto ripulire tombini e catedoie per evitare straripamenti sul manto stradale e strade chiuse. L’autunno e le piogge prima o poi dovevano arrivare, d’altronde.