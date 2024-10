Inarrestabile Marsala Futsal: vince 8 a 1 in Coppa Divisione contro il Mistral

Termina 8 a 1 ed è ancora goleada per il Marsala Futsal in Coppa Divisione. Al Palasport San Carlo mercoledì è andata in scena la seconda gara a gironi (Z) della competizione che vede in campo tutti gli Under 23. A Capo Boeo si è presentato il Mistral Palermo che nulla ha potuto contro l’inarrestabile Marsala di Mister Rafa Torrejon il cui sunto dell’intera partita è stato “cuore e testa”. Sì, perchè gli azzurri poche volte sono impreparati, coprono gli spazi, corrono sulla fascia e giocano di precisione, lasciando pochi margini all’avversario sin dai primi minuti. Una crescita caratteriale partita dopo partita che è condizione necessaria per affrontare il prosieguo della competizione che si prevede sempre più competitiva. Punteggio pieno quindi per il Marsala che adesso può godersi il meritato turno di riposo prima di tornare a giocare nel Campionato di serie B sabato 26 ottobre.

Primo tempo_ Gli azzurri ci hanno abituato ad un inizio di stagione con tanto mordente. Così è stato anche l’inizio del match con la prima rete trovata già al 2’ da Cosenza con un tiro da fuori che ha trovato l’incrocio libero. Un minuto più avanti ancora padroni di casa vicini al raddoppio con Foderà che tira il pallone ma non centra bene la porta ma è al 12’ che pagano salata una distrazione: il Mistral recupera palla da centrocampo e con un 1-2 Lucchese la mette facile in rete. Dal 13’ il Marsala allunga e questo fa innervosire gli avversari: in due minuti Bonafede e Foderà portano la squadra sul 3 a 1 e l’arbitro espelle Accetta per doppia ammonizione per un duro fallo su Sanalitro. La prima frazione di gioco si chiude con il 4 a 1 di Patti al 19’ su un bel tiro ad incrociare che vede il palo ed il pallone carambola sulla sinistra alle spalle del portiere palermitano.

Secondo tempo_ Il Mistral fa fatica a rialzarsi dagli ‘schiaffi’ del Marsala che continua a dominare: al 3’ è Sanalitro che su un doppio scambio con Patti insacca il pallone in rete ed è sempre lo stesso gioiellino neo acquisto che un minuto più avanti procura a Lucchese l’autogoal. E’ 6 a 1. Gloria anche per un altro neo arrivato: Andrea Romano batte la porta avversaria con due reti, il primo al 16’ e il secondo al 19’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Tabellino di gara:

Marsala Futsal 2012: Taormina, Villa, Emiliano, Marino, Romano, Pellegrino, Sanalitro, Cosenza, Patti, Foderà, Zingales e Bonafede. All. Torrejon

Mistral Palermo: F. Randazzo, Canale, Lo Nardo, Calisti, Cusimano, Bubbeo, Accetta, V. Randazzo, Torciva, Di Liberto, Lucchese. All. Rappa

Marcatori: Cosenza (2’ p.t.), Bonafede (13’ p.t.), Foderà (14’ p.t.), Patti (19’ p.t.), Sanalitro (3’, 4’ s.t.), Romano (16’, 19’ s.t.) – MF2012; Lucchese (12’ p.t.) – MP;

Arbitri: Gaspare Giarratano, Salvatore Cucuzzella, Giuseppe Lamorgese (crono)

Ammoniti: Accetta, Torciva, Lucchese

Espulsioni: Accetta