E’ una storia marsalese, ma potrebbe riguardare qualunque altra città delle nostre parti. Lo scorso 20 agosto in una Sicilia al secco, nella provincia di Trapani nelle prime ore del mattino venne giù una burrasca. Niente di importante, quattro gocce ( forse otto…) e il manto stradale del centralissimo e trafficatissimo corso Calatafimi si “smantellò” aprendo una voragine.

Era domenica e l’intervento dei tecnici del comune tardò qualche ora. Poi tutto transennato e l’attesa che la settimana successiva si facessero il lavori di ripristino. Domenica 20 ottobre il “Buco” compie due mesi ( auguri…) di operai neppure l’ombra ma di traffico difficile tanto. I pullman che da quell’arteria passano numerosi, sono costretti a “salire” sul marciapiede. Intanto sono iniziate le scuole che soprattutto quelle elementari in quella zona zona tante e tutte da raggiungere magari a bordo delle auto dei genitori ( il servizio di scuolabus è “partito” da pochi giorni), poi qualche metro più avanti, nella strada è stato modificato, trasformandolo in senso unico di marcia, il transito delle vetture per lavori alla rete fognate. Traffico e code. Nei pressi circolano, si fa per dire, anche i mezzi pesanti che trasportano materiale alla vicina stazione ferroviaria in rifacimento. Debbono svoltare proprio all’altezza del nostro buco, e si creano altri ingorghi e malumori. Intanto dal comune di Marsala ( ma lo ripetiamo potrebbero essere anche altri comuni) fanno sapere che alcune zone per il ripristino del decoro urbano sono iniziati lavori. Si individuano luoghi. Ci si vanta per i finanziamenti ottenuti, si annunciano modifiche epocali, passano immagini di renderig sui social dove si vede come diventeranno a breve alcune zone della città. Ma noi ci chiediamo, in tema di priorità, ma la luce davanti alle case di tale contrada, al buio da mesi, non sarebbe più decoroso ripararle? Non piove purtroppo, ma i tombini sono stati puliti? E le erbacce al cimitero sono state tolte? La mensa nelle scuole sta partendo (almeno così si annuncia) con mesi di ritardo. Tutto questo perché? Non sarebbe opportuno che i cittadini lo sapessero visto che sono i terminali dei disservizi? Intanto il buco di corso Calatafimi cresce e tra poco, dopo averlo svezzato, gli spunteranno anche i primi dentini…