Torna la Coppa Divisione: il Marsala Futsal incontra in casa il Mistral Palermo

Oggi, alle ore 20.45, si terrà una sfida cruciale della Coppa Divisione, riservata agli Under 23, con il Marsala Futsal pronto ad affrontare il Mistral Palermo nel girone Z al Palasport San Carlo. Il Marsala potrà dedicarsi completamente a questa competizione, visto che beneficerà di un turno di riposo in Campionato, previsto per il prossimo 19 ottobre, quando andrà in scena la seconda giornata. Questo permetterà alla squadra di concentrarsi sulla sfida con i palermitani, per cercare di mantenere la testa della classifica. Per la ‘banda Torrejon’ sarà quindi una sfida importante, con il Mistral Palermo desideroso di recuperare terreno, considerato che le due squadre sono appaiate anche nella classifica di Serie B.

Mister Torrejon guida una squadra che ha ottenuto risultati eccellenti nelle precedenti due gare di Coppa Divisione: gli azzurri hanno travolto il Futsal Mazara con un sonoro 13-1 e si sono imposti pure in trasferta contro il Canicattì con il punteggio di 7-4. Questi i convocati: Alberto Taormina e Marco Villa (P), Giorgio Emiliano, Vincenzo Marino, Andrea Romano, Kevin Pellegrino, Nikolas Sanalitro, Nicolas Cosenza, Alessandro Patti, Gabriele Foderà (C), Giuseppe Zingales e Pietro Bonafede.

Ad arbitrare il match, Gaspare Giarratano (sez. di Agrigento), Salvatore Cucuzzella (sez. di Ragusa) e il crono Giuseppe Lamorgese (di Palermo).