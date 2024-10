Ismaele La Vardera dice addio a Cateno De Luca: “Le distanze tra noi sono ormai siderali”

La notizia era nell’aria, ma adesso ha i crismi dell’ufficialità: il deputato regionale Ismaele La Vardera lascia il movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Il vice presidente della commissione regionale Antimafia ha annunciato che lascerà il gruppo SCN a Sala d’Ercole per iscriversi al Misto. Una decisione maturata dopo lo scontro a distanza con De Luca, innescato dalle dichiarazioni del sindaco di Taormina, che lo scorso week-end aveva paventato la possibilità di riaprire un dialogo con il centrodestra, nel caso tale area politica cambiasse la propria classe dirigente, optando per un ricambio generazionale.

La possibilità di una svolta a destra non è stata digerita da La Vardera. Così, dopo lo scambio di dichiarazioni tramite stampa delle ultime 48 ore, l’ex Iena ha annunciato con la sua scelta con un video pubblicato sui social: “Ti annuncio che lascio Sud chiama Nord e vado al Misto – dice rivolgendosi a De Luca -. Caro Cateno, ti auguro ogni fortuna ma le distanze tra noi sono diventate siderali – afferma -. Ti sarò sempre grato perché hai riacceso in me la passione per la politica, mi hai permesso di candidarmi nel tuo partito e di venire eletto. Quella elezione, però, l’ho conquistata con la mia storia personale”.

“Voglio bene a Ismaele, un ragazzo pieno di entusiasmo e molto ambizioso – replica Laura Castelli -. Mi ferisce molto però la scelta presa oggi. Mi stranisce anche la tempistica: una decisione del genere non la si prende in 24/48 ore, ma serve molto più tempo […] .La decisione che hai preso invece è meramente ideologica e lo hai confermato con le motivazioni che hai dato. Caro Ismaele posso comprendere la giovane età, ma è necessario non dimenticare che in politica bisogna agire solo per risolvere i problemi e non per il consenso personale. Se oggi esiste una speranza di riscatto per tutti i siciliani, là dove tutti hanno fallito, quella speranza si chiama Cateno De Luca. L’esperienza mi porta a dire che non bisogna solo riconoscersi in un leader, ma bisogna sempre avere fiducia in lui, anche quando non capisci il perché di quella azione. Soprattutto se quella persona ha fortemente creduto e investito in te, sotto ogni punto di vista. Augurandoti il meglio, mi spiace solo che quello che oggi hai fatto ha confermato le tante, troppe voci che in questi ultimi mesi giravano nei tuoi confronti e confermi anche la mancanza di visione politica, necessaria al raggiungimento dei grandi obiettivi che ci siamo già prefissati per rendere finalmente la Sicilia libera”.

A stretto giro di posta arriva anche la nota del coordinatore provinciale di Sud Chiama Nord, Danilo Lo Giudice: “Prendiamo atto della scelta del Deputato Ismaele La Vardera con un pizzico di amarezza. Amarezza, perché la sua decisione sembra essere stata presa con troppa facilità, come se attendesse solo la prima occasione utile per andarsene. Tuttavia, dispiace soprattutto che l’onorevole La Vardera non abbia compreso il messaggio chiaro del nostro leader Cateno De Luca. Un messaggio che riflette pienamente la strategia del partito, voluta e sollecitata dallo stesso De Luca, e che non lascia spazio a interpretazioni ambigue. Non abbiamo bisogno di giustificarci. Sud chiama Nord ha un obiettivo ben preciso: cambiare questa terra, e lo faremo. Governare, lo sappiamo bene, è una sfida complessa. Molti preferiscono rimanere sempre all’opposizione, ma noi non siamo nati per questo. Dove abbiamo amministrato, Sud chiama Nord ha dimostrato di saper incidere concretamente sul futuro delle comunità. Vogliamo avere un impatto significativo anche sul futuro della Sicilia e, per riuscirci, siamo pronti a dialogare. Attraverso il confronto, intendiamo stimolare finalmente sia il centrodestra che il centrosinistra a intraprendere un vero cambiamento”.