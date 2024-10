Mazara, presentato il servizio diocesano di tutela dei minori

Il Servizio diocesano tutela minori è stato presentato durante l’ultima assemblea ordinaria diocesana dell’Azione cattolica della Diocesi, presieduta da Enza Luppino. L’incontro si è tenuto presso la parrocchia San Pietro di Mazara del Vallo.

A illustrare il Servizio è stato il diacono Antonio Ferro, neuropsichiatra infantile, referente del Servizio. Nel suo intervento il professionista ha messo in evidenza «come siamo tutti cercatori di speranza, specialmente in un tempo in cui annunciare diventa una fatica». Ferro ha aggiunto: «Il cammino di ognuno non deve essere nelle tante cose da fare ma nell’incontrare Dio, prima di tutto dentro di noi per riscoprirci amati e diventare capaci di amare chi è accanto a noi. Dobbiamo fare in modo che chi incontriamo trovi in noi la speranza e non si senti solo. La Chiesa del futuro sarà una Chiesa di minoranza e noi dobbiamo essere sostanza di quella Chiesa. Dobbiamo trasmettere i nostri messaggi attraverso il sentimento dell’amore. Il cammino più difficile è quello che facciamo dentro la nostra vita. Se Dio è il nostro tutto allora possiamo soffrire di tutti i mali di questo mondo ma non possiamo soccombere. Dobbiamo essere cercatori di speranza iniziando dalle famiglie, iniziando da chi abbiamo accanto per poi prendere il largo e assicurarci che nessuno resti solo».

All’incontro è intervenuto anche il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella: «Dobbiamo fidarci di Gesù e della sua Parola. Mettere la centralità dell’ascolto della Parola di Dio può cambiare concreti stili e atteggiamenti di vita, come l’accoglienza di quella Parola può diventare conversione della mente, del cuore e delle mani e mettere un germe di speranza nella nostra vita e nella vita di coloro che incontriamo in ogni ambiente della comunità civile: la scuola, il lavoro, l’economia, l’associazione, la politica. Attraverso l’amore donatoci da Dio ogni legame ha il sapore dell’eternità».