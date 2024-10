Pallamano Marsala, al via la nuova stagione

«Non poteva iniziare in modo migliore la nostra stagione! Esserci laureati, una settimana fa, campioni italiani di beach handball, nella più importante manifestazione giovanile organizzata dal Coni e riservata agli under 14, è per noi un risultato straordinario che ci inorgoglisce e ci incoraggia ad andare avanti – esordisce visibilmente emozionato il vicepresidente e tecnico della Pallamano Marsala Vito Di Giovanni –. Il nostro progetto pone al centro i ragazzi e la loro valorizzazione, motivo per cui, anche quest’anno, abbiamo deciso di allestire due squadre di atleti giovanissimi che rappresenteranno la città di Marsala nel campionato maschile di serie “B Drago” e nel “Trofeo B Cup Femminile”. Prenderemo parte anche ai campionati giovanili under 14, under 16 e under 18, con l’auspicio di ripetere, e magari migliorare, i risultati raggiunti lo scorso anno in ambito regionale e nazionale».

Orgoglioso e fiducioso per il futuro, Di Giovanni ha salutato e ringraziato le autorità presenti, i giornalisti e gli imprenditori che hanno sposato il progetto giunti ieri sera al Palazzetto dello Sport per assistere alla conferenza stampa di presentazione della stagione sportiva 2024/25 della Pallamano Marsala.

Gli obiettivi e i programmi stagionali sono stati illustrati dalla dirigenza nel corso dell’incontro, alla presenza degli assessori comunali allo Sport, Ignazio Bilardello, e al Turismo, Salvatore Agate, del presidente del Consiglio Enzo Sturiano e della delegata del Coni della Provincia di Trapani Elena Avellone. Tra gli altri, seduti in prima fila, il dirigente e volto storico della pallamano marsalese Vito Miceli, il consigliere regionale Aldo Fina, i tecnici Nino D’Aguanno, Rosanna La Commare, Bartolo Torrente, Alessia Scontrino e Salvatore Mattarella. In collegamento video, invece, l’intervento del presidente della F.I.G.H. Sicilia Sandro Pagaria che, oltre ad illustrare le difficoltà e le insidie di questo campionato regionale di serie “B Drago”, con ben 14 squadre iscritte, ha voluto sottolineare la bontà del lavoro svolto dalla Pallamano Marsala in ambito giovanile e certificato dai successi nel Trofeo Coni e nei giochi studenteschi con gli studenti della scuola media “Mazzini” di Marsala.

«Credo che questa società, che tanto si dedica all’attività giovanile e promozionale della pallamano, nel tempo, proprio per i risultati, per la passione e per l’impegno sociale che continua a distribuire nel territorio, è meritevole di attenzione – ha dichiarato la delegata del Coni per la Provincia di Trapani Elena Avellone – Siamo certi che nel futuro confermerà gli straordinari risultati già raggiunti. La mia presenza oggi era doverosa dopo lo straordinario successo ottenuto a Catania sette giorni fa».

La Pallamano Marsala, oltre a presentare i roster delle due formazioni che scenderanno in campo domani al Palasport “San Carlo”, alle 11 la compagine femminile e alle 16 la maschile, ha voluto tributare il giusto plauso ai giovani campioni italiani, presentandoli alla numerosissima platea presente.

«A nome mio, del sindaco Massimo Grillo e di tutta la Giunta comunale voglio complimentarmi con i ragazzi, lo staff e i dirigenti della Pallamano Marsala per il risultato raggiunto in ambito nazionale – ha dichiarato l’assessore allo Sport del Comune di Marsala Ignazio Bilardello – L’amministrazione è sempre stata vicina alla società cara al vicepresidente Di Giovanni e vogliamo rinnovare il nostro “in bocca al lupo” a questa bella realtà perché anche attraverso il raggiungimento di traguardi prestigiosi e di importanti risultati sportivi può crescere Marsala».

L’assessore al Turismo del Comune di Marsala Salvatore Agate ha ribadito che «non soltanto lo sport è, ovviamente, competizione e attività agonistica, ma ha anche una funzione sociale molto importante. Ha anche sottolineato come, in occasione delle trasferte, il “brand” della città di Marsala viene veicolato e pubblicizzato, con una buona ricaduta anche in termini turistici sull’intero territorio».

Anche il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano ha sottolineato la necessità di supportare chi fa sport: «Bisogna sostenere quelle società che hanno fatto bene e che continuano a fare bene come la Pallamano Marsala. È una società che investe tantissimo nel sociale, coinvolgendo molti giovani della nostra città, facendoli crescere in modo sano e insegnando loto il rispetto delle regole».

L’incontro si è concluso con la presentazione della compagine lilybetana protagonista nel “Trofeo B Cup Femminile” e, a seguire, della squadra maschile che parteciperà all’impegnativo campionato di serie “B Drago.