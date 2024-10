Nei giorni scorsi si è tenuta la tappa finale della Coppa Sicilia Optimist 2024. Buona prestazione di tutta la squadra de Circolo Velico di Marsala. Nella Divisione A sesto posto per Giorgio Di Girolamo, 22° posto per Mattia Mannone. Nella Divisione B quarto posto per Matteo Curatolo, quinto Marco Scaturro, ottavo Carmelo Sugamele; ed ancora 12° posto per Martina Gerardi.