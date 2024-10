Tutti gli eventi in Provincia di Trapani: dagli omaggi a Carla Accardi e “Matabbìa”, porte aperte nei musei

Nuovi eventi settimanali in Provincia di Trapani. Oggi, alle ore 17 presso il Museo “Agostino Pepoli” di Trapani, avrà luogo l’evento “Carla Accardi. Omaggio nel centenario della nascita”, promosso in collaborazione con la Libera Università “Tito Marrone” e il Rotaract Trapani-Erice e con il patrocinio del Comune di Trapani. Intervengono la scrivente Anna Maria Parrinello, Antonino Tobia, Nicolò Scalabrino, Don Liborio Palmeri, Daniela Scandariato, Carmelo Pizzitola; video intervista di Francesco Impellizzeri. È l’occasione per celebrare l’illustre concittadina, figura di riferimento della cultura visiva nazionale e internazionale del Novecento, a cento anni dalla sua nascita e a dieci anni dalla sua scomparsa.

Sabato 12 ottobre, alle ore 18:30, la Sala Pompeiana di Palazzo D’Alì, sede attuale del Comune di Trapani, accoglierà la rappresentazione dell’Intermezzo buffo “La furba e lo sciocco”, su libretto di Tommaso Mariani e musica di Domenico Sarro. La regia e i testi aggiunti sono di Matteo Peirone. I costumi sono invece di Simone Martini. I biglietti, al prezzo di 15,00 €, sono disponibili online sul sito www.lugliomusicale.it, al botteghino di Villa Margherita. Il cast è formato da: Matteo Peirone, basso – baritono di fama internazionale, vestirà anche i panni del Conte Barlacco e sarà in compagnia del soprano Linda Campanella, che vestirà i panni di Madama Sofia, e dall’attore Luca Cicolella che invece ricoprirà il ruolo del Maestro Domenico Sarro. I tre interpreti saranno accompagnati dall’Ensemble dell’Ente Luglio Musicale Trapanese diretto dal M. Massimiliano Piccioli che sarà anche il maestro al cembalo.

In occasione della Giornata Mondiale della Vista 2024, l’indirizzo professionale dell’IS “Giovanni XXIII Cosentino” di Marsala, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Trapani e IAPB ONLUS, invita i dirigenti scolastici, i docenti, il personale ATA, gli studenti della scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie ad un’iniziativa dedicata alla prevenzione della salute visiva. Il progetto prevede la possibilità di effettuare uno screening visivo con l’ortottista Valentina Vinci e di ricevere consigli nutrizionali con il biologo-nutrizionista Claudio Lo Cascio. L’iniziativa si terrà giovedì 10 ottobre presso l’Istituto Professionale di Marsala sito in via Del Fante 35, dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Martedì 15 ottobre, alle ore 17.30, presso la sala conferenze Maria Luisa Famà del Museo Lilibeo, si terrà la presentazione del volume Lilibeo e il Mare. Il Museo archeologico regionale di Marsala (a cura di E. Caruso, M.G. Griffo, Palermo 2024). Si tratta di un evento speciale e di una tappa importante nella storia del museo, a quarant’anni dalla pubblicazione di Lilibeo. Testimonianze archeologiche dal IV sec. a.C. al V sec. d.C., catalogo della mostra (chiesa del Collegio, 3 dicembre 1984), i cui preziosi reperti, insieme alla Nave punica, costituirono il nucleo fondante dell’istituendo museo di Baglio Anselmi. Sempre al Museo Lilibeo il 13 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12, si terrà “Scopri…Amo la natura al Museo Lilibeo” per bambini dai 6 ai 12 anni con iniziative ludiche per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Secondo e penultimo weekend – sabato 12 e domenica 13 ottobre – delle Vie dei Tesori a Marsala dove aprono le cantine storiche, ereditate di padre in figlio; si visitano mosaici, necropoli e ipogei dell’antica Lilibeo, e si raggiunge la misteriosa Mozia.

Sesta edizione per Le Vie dei Tesori che quest’anno a Marsala si sposta in avanti – dal 5 al 20 ottobre – e propone tre weekend, sempre sabato e domenica. “Siciliani in Tunisia, Tunisini in Sicilia. Esperienze di convivenza”: è il tema della terza edizione di “Matabbìa” che si terrà a Mazara del Vallo dall’11 al 13 ottobre. Nata da un’idea dell’Associazione Banca Marsalese della Memoria la manifestazione è promossa ed organizzata dall’Istituto EuroArabo di Mazara del Vallo con il patrocinio ed il contributo del Comune. Prologo di “Matabbìa” sarà una proiezione in programma venerdì 11 ottobre alle ore 10 all’Istituto d’Istruzione Superiore Ferrara di Mazara del Vallo. Alle ore 16 l’inaugurazione al Collegio dei Gesuiti che sarà la location principale delle tavole rotonde pomeridiane, mentre al Teatro Garibaldi si potrà assistere a proiezioni serali l’11 ed il 12 ottobre e ad un Concerto nella serata del 13 ottobre. Nella giornata conclusiva si svolgerà l’invocazione rotariana per la pace.

Su iniziativa del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Trapani Gaetano Vivona, l’Asp di Trapani celebra la Giornata nella città di Trapani e nelle cittadine della provincia. Mazara riserva uno spazio concreto alle tematiche relative e dalle 9.30 alle ore 19 nell’Unità mobile dell’Asp e in altri stand presenti in Piazza della Repubblica; gli operatori del Centro di Salute Mentale saranno a disposizione per rispondere a quesiti e dubbi sul tema, sui servizi offerti dal Dipartimento e dal Centro di Salute Mentale. Ad Alcamo Giornate FAI di Autunno il 12 e 13 ottobre dal tema “A spasso con il barone” Felice Pastore di Rincione. Sabato alle 17.30 conversazione sui diari del Barone nell’androne del suo Palazzo in corso VI Aprile n. 111, con Agata Di Lorenzo e Francesco Melia; domenica dalle 10 alle 13 visita al Baglio Pastore di contrada Fico con l’intervento di Laura Colonna Romano; dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 a Palazzo Pastore per i soli iscritti Fai e a Pia Opera Pastore per tutti visite guidate a cura di apprendisti ciceroni, ovvero gli studenti dell’I.I.S.S. “G. Ferro”.

Il Centro Studi Dino Grammatico di Custonaci annuncia un evento commemorativo in onore del centenario della nascita di Dino Grammatico, figura di spicco della cultura e della politica siciliana del XX secolo. L’evento si terrà martedì 22 ottobre alle ore 17.00 presso la Sala Piersanti Mattarella del Palazzo dei Normanni, a Palermo. Torna, ad Alcamo e Palermo, dopo la pausa estiva, l’appuntamento con la Rassegna “Intrecci Narrativi” – Libri, Musica e Degustazioni, organizzata dall’“Associazione per l’Arte”, con il contributo della Regione Siciliana e dell’Associazione Zeste Hub di Palermo. Il nuovo appuntamento in cartellone è in programma per venerdì 11 ottobre alle ore 18.30 al Collegio dei Gesuiti di Alcamo e vedrà protagonista Antonio Pascale, scrittore, saggista, autore teatrale e televisivo e ispettore presso il Mipaaf, che presenterà il suo libro dal titolo “La foglia di fico” (Einaudi Editore).