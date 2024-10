Giornata mondiale della Salute mentale, le iniziative nei presidi trapanesi

In occasione della Giornata mondiale della Salute mentale, l’ASP di Trapani ha organizzato una serie di eventi per riflettere sui temi legati alla salute mentale. Giovedì 10 ottobre, a partire dalle ore 9, si terrà al Polo Territoriale Universitario di Trapani una conferenza con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, professionisti della salute mentale, studenti universitari e delle scuole secondarie. I lavori saranno aperti dal direttore generale dell’ASP Ferdinando Croce. In serata lo spettacolo teatrale al Cine-teatro Ariston di Trapani, “Every Brilliant Thing”, con l’attore Filippo Nigro, inizio alle ore 21 (ingresso gratuito con prenotazione via mail a spettacolo.salutementale@asptrapani.it).

Altri eventi sono in programma a Mazara del Vallo, Alcamo, Castellammare del Golfo e Castelvetrano.

Con “Mi illumino di verde” i principali edifici e monumenti delle città coinvolte saranno illuminate con il colore simbolo della Giornata.