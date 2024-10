Il Marsala Futsal vince 7 a 4 a Canicattì nella fase a gironi della Coppa Divisione

Il Marsala Futsal 2012 porta a casa l’intero bottino della prima gara a gironi (Z) della Coppa Divisione. A Canicattì, contro l’Atletico, il match è terminato 4 a 7 per gli azzurri che, benchè sotto di una rete, mettono in campo un bel gioco, sfruttando bene le fasce e assediando con facilità l’area avversaria, atteggiamento tecnico e mentale che premierà gli azzurri nonostante una gara combattuta e dove non sono mancate le espulsioni, una per Lo Vetere e l’altra per Castiglione, entrambi del Canicattì. Il Marsala ha dimostrato di vincere su un campo molto ostico di A2 sul quale molte squadre avranno difficoltà ad imporsi. Una vittoria di carattere e determinazione che sarà un ottimo biglietto da visita per il debutto di sabato 12 ottobre in casa contro il Villaurea nel Campionato di serie B davanti al gremito pubblico del Palasancarlo. L’appuntamento con la Coppa torna il 16 ottobre sempre in casa contro il Mistral Palermo alle ore 20.45.

Primo tempo_ Marsala e Canicattì non hanno bisogno di studiarsi: l’amichevole settimanale è servita per entrare in campo con la schiena dritta. Per questo arriva come un lampo il primo goal dei padroni di casa con Lo Verme che da centrocampo sorprende Cosenza. Il Canicattì si libera bene dalle grinfie del Marsala che sfrutta le ripartenze e gli errori del Canicattì in due occasioni negli ultimi minuti del primo tempo: nel primo caso è Emiliano che pareggia i conti, nel secondo su assist di Patti è Sanalitro che segna il 2 a 1 a 15 secondi dalla fine. Sul finale da segnalare una gran parata del giovane portiere azzurro che verrà chiamato diverse volte in causa nel corso della gara

Secondo tempo_ La ripresa è segnata da tante reti e da un ribaltone targato ‘banda Torrejon’. Fino al 3 a 4 sarà battaglia, con il Canicattì delle tante intuizioni sottoporta e con il Marsala che a muso duro riesce nell’impresa di capovolgere la gara: per i padroni di casa a segno Montesdeoca, Urso e Fregapane, per gli ospiti un’altra doppietta del nuovo arrivato Sanalitro, seguito dai compagni Alessi, Patti e Capitan Foderà. Così il Marsala si porta a punteggio pieno, 3 punti, assieme a Villaurea e Atletico. A 0 punti Cus Palermo e Mistral.