Al Comune di Petrosino un defibrillatore salva-vita￼

Il 1° di ottobre, il Comune di Petrosino ha ricevuto un defibrillatore donato dalla famiglia De Vita, grazie ai fondi raccolti durante il country party da loro organizzato quest’estate e con il contributo del Rotary Club di Marsala. Il defibrillatore sarà installato al Palazzo del Municipio, in un luogo accessibile a tutti, per garantire una risposta rapida in caso di emergenze cardiache. Questo dono rappresenta non solo un importante strumento di sicurezza, ma anche un simbolo di solidarietà e impegno civico. “Questo gesto emblematico sottolinea cosa significa fare comunità, dichiara il Sindaco Anastasi. La generosità della famiglia De Vita e il supporto del Rotary Club di Marsala sono un esempio luminoso di come la collaborazione e il senso di appartenenza possano portare a risultati concreti e vitali per la nostra comunità, e mi auguro che il loro gesto possa essere emulato come esempio virtuoso. A nome di tutti i cittadini di Petrosino, esprimo la mia più sincera gratitudine”.