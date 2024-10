Viaggio di nozze trapanese, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico alle saline di Marsala. Ieri sera il portiere ex Parma e Juve e la giornalista sportiva, freschi di matrimonio, hanno trascorso una piacevole serata alle saline di Mammacaura. E’ stato Mario Ottoveggio – che lì ha i battelli per le isole dello Stagnone – ad immortalarli in una foto. Buffon e la D’Amico sono reduci da alcuni giorni tra San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo, apprezzando le perle della nostra terra.