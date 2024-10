Troppa gioia per Antonini durante Trapani Shark-Virtus, multa per il presidente

Il patron del Trapani Shark di basket, Valerio Antonini, è stato inibito per 7 giorni: è questo quanto si legge nei provvedimenti disciplinari adottati dalla FIP dopo la prima giornata del Campionato di basket di Serie A. L’imprenditore è stato sanzionato perché in occasione di un timeout “entrava all’interno del campo di gioco per festeggiare”. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della circostanza aggravante per la carica di presidente ricoperta. L’inibizione è stata sostituita con 5.000 euro di ammenda.