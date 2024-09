Novità nella raccolta differenziata a Campobello di Mazara

Novità nella raccolta dei rifiuti differenziati a Campobello di Mazara per quanto riguarda vetro e metalli. L’Amministrazione comunale ha ottenuto finanziamento di 59mila euro per migliorare il servizio. A partire dal 1ᵒ ottobre, a Campobello e nelle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola, entrerà in vigore un nuovo calendario per la raccolta differenziata dei rifiuti con l’obiettivo di migliorare e rendere sempre più efficace il servizio nell’intero territorio comunale. Le uniche novità introdotte dal nuovo calendario, in particolare, riguardano i rifiuti in metallo e in vetro, per l’appunto, che dovranno essere conferiti separatamente e che saranno ritirati rispettivamente, nelle giornate del mercoledì e del sabato.

Nelle stesse giornate, come previsto dal calendario già in vigore, saranno inoltre ritirati i rifiuti organici, che dovranno essere conferiti, com’è noto, separatamente e all’interno di sacchetti compostabili. Nessuna modifica interesserà, invece, le altre giornate di raccolta. Il nuovo calendario, che è stato tradotto anche in altre due lingue (inglese e arabo), ha una nuova intuitiva veste grafica, include anche gli orari del Centro Comunale di Raccolta (CCR) e sarà distribuito, la prossima settimana, a tutte le famiglie residenti nel territorio comunale.L’elaborazione, la stampa e la distribuzione dei nuovi calendari, l’acquisto di nuove attrezzature per il potenziamento della raccolta differenziata del vetro e la promozione di iniziative territoriali di campagna di comunicazione e di incontri con le scuole sono state possibili grazie al co-finanziamento del “Contributo destinato allo sviluppo della raccolta differenziata di vetro nella zona 2” nell’ambito del quale l’Amministrazione comunale ha ottenuto la somma di 59mila euro più iva, partecipando al bando espletato da Anci e CoReVe, in collaborazione con la ditta ECO XXI.

Sempre al fine di migliorare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, l’Amministrazione comunale ha, infine, potenziato il calendario invernale del CCR di piazzale Birribaida, inserendo altre due giornate di conferimento in più rispetto al precedente calendario invernale.A seguire, nello specifico, il nuovo calendario di apertura del Centro Comunale di Raccolta in vigore sempre dal 1ᵒ ottobre: lunedì, venerdì e sabato dalle 7.30 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 13.30 alle 19.30.