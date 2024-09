Due incidenti in poche ore a Marsala: un ferito

Due incidenti oggi, si sono verificati in pieno centro a Marsala, nell’intersezione della strada che dalla Chiesa San Matteo si immette sulla via Amendola. Stamattina una macchina proveniente proprio dalla via Amendola e una proveniente da San Matteo, si sono scontrate, i conducenti però hanno risolto in accordo il sinistro. Un altro, ben più serio, si è verificato nello stesso punto. Un ragazzo a bordo di una moto veniva dalla via Amendola verso Porta Mazara, mentre un altro scooter che giungeva dalla Chiesa si è immesso tagliandogli, in sostanza, la strada. Il primo conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra. Sul posto è intervenuta una vettura della Polizia per rilevare il sinistro e un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Non c’era sangue per terra ma il giovane non riusciva a muoversi da terra per le varie contusioni riportate.

Il problema su quell’intersezione è che in pochi rispettano lo Stop provenendo da San Matteo e invece dovrebbero prestare molta attenzione a chi ha la precedenza scendendo dalla via Amendola.