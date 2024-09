Via vai in casa per spacciare la droga, arrestati due marsalesi

I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato due marsalesi di 38 e 23 anni con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, impegnati in mirati servizi volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti in città, hanno notato strani movimenti nei pressi di un’abitazione tra il centro storico ed il lungomare. Dopo pochi istanti di monitoraggio è stato notato un cittadino straniero che avvicinandosi alla porta scambiava dei soldi con un involucro che subito poneva nella tasca dei pantaloni.

Avendo riscontrato che si trattava di una cessione di stupefacenti i Carabinieri riuscivano ad entrare in casa (nonostante le grate in ogni porta – finestra e l’impianto di videosorveglianza posto ad inquadrare ogni angolo della casa) e, all’esito della perquisizione, rinvenivano e sottoponevano a sequestro circa 70 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e 4.000 euro in contanti. Accertato dai militari anche un allaccio abusivo della corrente elettrica alla rete pubblica. Tratti in arresto, a seguito del rito direttissimo, sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. tutti i giorni della settimana.