Il Rotary Club Marsala ha donato materiale didattico alla Casa Circondariale di Castelvetrano

Il Progetto del Rotary Club Marsala “SPES”, grazie all’impegno del Delegato al Progetto Salvatore Bottone e del Presidente Andrea Aldo Galileo, si arricchisce di una nuova importante attività: “L’Ora d’Aria”. Infatti, il Rotary Club Marsala ha donato materiale didattico che permetterà a circa 40 detenuti della Casa Circondariale di Castelvetrano di frequentare le classi dell’Istituto Professionale Professionale per i Servizi dell’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera allo scopo di permettere loro una vera rieducazione e dar loro un aiuto concreto a costruire al meglio il loro futuro.

Obiettivo principale dell’intervento è quello di condurre il detenuto alla riscoperta di sé, del gruppo classe e del mondo che lo circonda, cercando di coinvolgerlo totalmente attraverso la bellezza della cultura. Offrire opportunità educative in questi luoghi di espiazione non solo è un diritto umano ed un dovere sociale ma anche un investimento nel futuro: l’istruzione e la cultura aumentano l’autostima del detenuto, creano un ambiente più positivo all’interno delle strutture detentive e, soprattutto, facilitano il reinserimento nella società al termine della pena.

La Casa Circondariale di Castelvetrano è l’unico istituto di custodia e detenzione del Distretto del Tribunale di Marsala e il Club ha già svolto in passato altre attività per i reclusi e fra esse ricordiamo il progetto “Il mio Canto Libero” insieme agli Club della Provincia di Trapani la cui seconda edizione terminerà in questo mese di settembre.

La consegna di tutto il materiale è avvenuta presso la sede delle religiose di Santa Maria Bambina alla presenza della Madre Superiora Jolanda e di suor Cinzia che provvederà materialmente alla distribuzione ai destinatari. Il Presidente Andrea Aldo Galileo ha rivolto un ringraziamento sia alle religiose che si impegnano nel recupero e nella rieducazione dei detenuti ed a Diego Montalto, titolare della omonima Cartoleria di contrada Paolini, che ha praticato prezzi di costo per venire incontro alla iniziativa del Rotary.