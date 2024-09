Torna la pioggia in Sicilia, allerta gialla su tutta l’isola

Non sarà preoccupante come nel Nord Italia, dove si annunciano giornate meteorologicamente difficili. Tuttavia, anche in Sicilia tornano le piogge, che si prospettano copiose, ma non torrenziali nelle prossime ore. Il bollettino della Protezione Civile Regionale dispone l’allerta gialla per tutte e nove le province dell’isola con precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Senza variazioni di rilievo le temperature, mentre i venti dovrebbero essere tendenzialmente deboli su tutti i versanti.