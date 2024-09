Cittadinanza ad Ong, per il sindaco di Trapani chi attacca è codardo: “Loro salvano vite”

In merito alla delibera di Giunta (n. 258 del 24/06/2024, all. 1) sul “Conferimento cittadinanza onoraria all’equipaggio delle ONG Jugend Rettet, Save the Children e Medici senza frontiere” varata su proposta del sindaco Giacomo Tranchida, lo stesso primo cittadino è intervenuto viste le polemiche avanzate da Lega e Fratelli d’Italia circa il conferimento di tale riconoscimento.

Tranchida afferma: “La vicenda oggi sembra diventare il diversivo per alcuni codardi parlamentari dirigenti politici della Lega e di FdI e loro militanti, per sfogare, anche con insulti in mio danno, la loro rabbia nei confronti dei magistrati indipendenti dall’esecutivo, che hanno “osato“ chiedere la condanna del vice premier del governo Meloni. Provo commiserazione per la disonestà intellettuale e la codardia che li contraddistingue. Ma, mi chiedo?! ..atteso che lor signori sono pubblici amministratori / parlamentari regionali, nazionali ed europei, tenuti all’osservanza in primis delle leggi che scrivono in quanto eletti (invero, molti nominati!), che timore possono avere se i loro rappresentanti hanno fatto scelte rispettose delle medesime leggi?! E la legge non prevede che nei Tribunali si facciano i processi nei vari gradi di giudizio costituzionali?! Per quanto mi riguarda, costoro continuino pure ad abbaiare alla luna, non solo non m’intimoriscono ma io non negozio valori ideali e principi civili in nome di alcuna non belligeranza (per inciso, non sono sostenuto da alcun Consigliere comunale tesserato alla Lega ..almeno di mia conoscenza)”.

“Sia chiaro ai naviganti – dice ancora Tranchida -, Trapani non tornerà ad essere la riserva di caccia della sub cultura mafiosa e dei baciamano feudali potentati, anche dal governo di turno. Trapani è città figlia della cultura del mare e la genesi delle ONG, che seriamente, come sancito peraltro dal Tribunale di Trapani nel maggio 2024, salvano vite umane in collaborazione con la nostra Capitaneria di Porto, portano anche il nome dei nostri pescatori che mai hanno lasciato morire gente in mare. Il diritto alla vita degli esseri umani e i diritti universalmente riconosciuti a tutela di bambini, donne e uomini, a prescindere dal color di pelle, razza, sesso e religione non possono essere barattati per lanciare un “salvagente” ad alcuno dirigente politico che oggi ..soffre il mal di mare. Intendo dire che questa gran caciara strumentale e politica, ad opera di servi schiocchi e lacchè di partito-coalizione, sta invece seriamente “condannando” il Vice premier Salvini prima ancora che un Tribunale in nome del popolo italiano. Mi accusano di aver usato come strumento politico la datata proposta di cittadinanza onoraria agli equipaggi delle ONG in coincidenza con la richiesta di condanna avanzata di queste ore dalla Procura di Palermo in danno del premier Salvini?!? Nulla di più falso!!! Basta vedere le date e la genesi della proposta! Ma se questo crea poca serenità a lor signori, ed a qualche consigliere comunale amico dell’amico, prima ancora che della sua coscienza, state sereni! Proporrò la trattazione del punto all odg dopo che il Tribunale dì Palermo si sarà pronunciato sul destino del vice premier ..così non influenzeremo la pubblica opinione?!”.

Infine il sindaco trapanese specifica: “Le ONG (donne e uomini) indagate a Trapani ed “incriminate” agli occhi dell’opinione pubblica per ben 7 anni, non hanno di certo chiesto e non hanno al pari la fregola di ottenere una formale cittadinanza oggi e non invece tra qualche mese .. a loro (e agli esseri umani non xenofobi.. etc) interessa salvare vite umane, sovente messe in pericolo da delinquenti e criminali trafficanti del mare, come ai nostri militari impegnati nelle varie capitanerie e marine. Altro il cruccio ..la nave Juventa ormai un ferrovecchio al porto di Trapani. Ovviamente se avessimo più autorevolezza in Europa eviteremmo anche di essere considerati i pierini del Mediterraneo… anche a me da fastidio tale condizione sub culturale, a maggior ragione però da parte di chi considera Trapani ed il territorio provinciale trapanese quale scendiletto dei governatori di turno, da Palermo a Roma, noncuranti dei problemi delle nostre comunità, ma a loro avviso utili alla bisogna del voto”.