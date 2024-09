Si riunisce a distanza di 42 anni dalla licenza media, la 1 F della “Mazzini” di Marsala

Il tempo passa, si invecchia esternamente, ma l’anima e la mente rimangono giovani facendo riaffiorare i bei ricordi dell’età adoloscenziale. E da ragazzi, ben 42 anni fa, hanno varcato l’ingresso, gli studenti della 1 F della scuola media “Mazzini” di Marsala che, hanno ben pensato, di ritrovarsi in questi giorni per ricordare tutti assieme i bei momenti, spensierati, passati durante quegli anni scolastici, conclusisi con la licenza media nell’anno scolastico 1984/ 1985. L’incontro, a cui hanno partecipato gran parte degli alunni – alcuni purtroppo assenti per impegni personali e/o perchè distanti, trasferitisi in altre città – è stato anche un momento di riflessione ricordando professori non più in vita ed il compagno Stefano che, purtroppo, è deceduto un paio di anni fa. Dopo la serata in pizzeria, i “ragazzi” non hanno rinunziato alla suggestiva foto davanti l’Istituto Scolastico “Giuseppe Mazzini” di questa Piazza Francesco Pizzo.

Questo l’appello della 1^ F dell’anno scolastico 1982/1983:

Agoglitta Giuseppe, Bastoggi Luciana, Bertolino Tiziana, Bua Rosa, Calamia Lucia, Canino Loredana, Chirco Massimiliano, Di Girolamo Danilo, Di Girolamo Francesco, Fici Anna, Fici Saverio, Gambino Antonella, Grassellino Paola, Ingianni Ignazio, Laudicina Salvatore, Licari Giovanni, Lombardo Chiara, Lombardo Vincenzo, Marino Gianfranco, Nastrorosso Gabriella, Parrinello Rosanna, Pellegrino Andrea, Prati Stefano, Salmeri Antonio, Sorrentino Annabel, Tumbarello Katia, Valenti Benedetto, Zerilli Giampiero, Zerilli Mirko.