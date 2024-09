Tutto pronto al “Iacovone” per Taranto-Trapani: le formazioni. Dove vedere il match in tv

Nuova trasferta del Trapani 1905 questa sera a Taranto. Allo stadio “Erasmo Iacovone” si inizia alle ore 20.45 per la quarta giornata di serie C. In 4 gare i granata hanno rimediato 4 punti grazie alla vittoria di Crotone e al pareggio con il Foggia. Ma la pesante sconfitta in casa contro Picerno ha fatto saltare la panchina di Torrisi adesso affidato al suo secondo Aronica. Il match sarà visitabile su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TARANTO (4-3-3): Del Favero; Mastromonaco, De Santis, Shiba, Contessa; Fiorani, Matera, Ardizzone; Giovinco, Zigoni, Guarracino. All.: Gautieri.

TRAPANI (4-4-2): Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Benedetti; Kanoute, Karic, Carriero, Bifulco; Lescan, Zuppel. All.: Aronica.

ARBITRO: Djurdjevic di Trieste