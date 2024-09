Calcio: granata pronti a sfidare il Taranto nell’anticipo di C

Sono ripresi sotto la guida di mister Aronica – confermato alla guida del Trapani 1905 dopo l’esonero di Mister Torrisi e la vittoria a Crotone – gli allenamenti allo Stadio Provinciale in vista del prossimo impegno di Campionato contro il Taranto in serie C. Sarà anticipo per i granata che torneranno in trasferta questa volta in Puglia venerdì 13 settembre con inizio alle ore 20.45, per la quarta giornata del Gruppo C. Al momento il Taranto è penultimo a un punto mentre il Trapani è a metà classifica con 4 punti. Tre gli ex di spicco: Valietti, Bifulco e Kanoute.