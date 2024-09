Incidente in zona Porto a Marsala, l’appello dei familiari: “Cerchiamo testimoni”

Lo scorso sabato un incidente si è consumato in zona Porto, a Marsala. Una moto si è scontrata con una vettura, entrambe procedevano nella stessa direzione. Ora, la famiglia dell’uomo coinvolto insieme al figlio nell’incidente delle 19,30, all’altezza dell’intersezione con via Mario Nuccio, lancia un appello su Facebook: “Si cercano testimoni del sinistro che ha coinvolto due marsalesi, padre e figlio, che sabato 7 settembre 2024 intorno alle 19:30 hanno subito le conseguenze di un grave incidente stradale avvenuto a Marsala nella zona del porto, all’altezza dell’intersezione con via Mario Nuccio. Un uomo, insieme al figlio minorenne, si trovava alla guida di uno scooter Honda di colore blu, quando per dinamiche in corso di accertamento in seguito all’impatto con un’altra vettura ha riportato lesioni gravissime e si trova tuttora ricoverato in condizioni critiche”.