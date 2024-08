Mazara, il Consiglio approva l’aggiornamento al Dup e il Rendiconto 2023

Due importanti atti sono stati esitati positivamente dal Consiglio comunale di Mazara. Con 11 voti favorevoli e 5 astenuti è stato approvato l’Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (Dup) alla luce del varo definitivo del Piao (piano integrato di attività ed organizzazione) che contiene l’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026. L’atto è stato illustrato dal sindaco Salvatore Quinci che ha sottolineato le nuove fasi riguardanti il personale comunale.

“Dopo la fase delle stabilizzazioni del personale precario avvenute nel 2018 e le successive trasformazioni dei contratti da part time a full time che abbiamo fortemente voluto nel nostro precedente mandato – ha sottolineato il primo cittadino mazarese – abbiamo avviato anche i percorsi delle di carriera verticale e proceduto inoltre all’immissione in servizio stabile di personale delle Politiche Sociali che già collaboravano con l’amministrazione grazie ai progetti sociali finanziati dallo Stato riuscendo ad inserire assistenti sociali, mediatori ed altro personale. La nuova fase riguarderà l’ammodernamento della struttura amministrativa, incentrata sul rinnovo del personale tramite assunzioni dall’esterno”.

Tra le priorità, il sindaco ha indicato il rinnovamento della dirigenza, della Polizia municipale e, in particolare, l’assunzione di nuovo personale tecnico ed anche di operai, per i quali verrà indetto un concorso per coprire quattro posizioni.

Nel corso della seduta consiliare è stato approvato anche il Rendiconto 2023. Anche in questo caso, la votazione ha visto 11 voti favorevoli e 5 astenuti.