Coppa della Divisione, Marsala Futsal in campo il 21 settembre contro il Mazara 2020

La FIGC LND Calcio a 5 ha reso noti il regolamento, le modalità, i criteri di partecipazione e il programma gare della Coppa della Divisione. Le fasi della competizione – a cui possono partecipare solo giocatori Under 23 – sono così composte: turno preliminare (gara unica), richiesta di ripescaggio, prima fase a gironi, seconda fase con turni di qualificazione in gara unica e la terza che prevede la final four.

Il turno preliminare si svolgerà il 21 settembre prossimo e il Marsala Futsal 2012 è chiamato tra le mura casalinghe del Palasport San Carlo per un primo ‘caldo’ match in cui il pubblico sarà chiamato a un grande sostegno agli uomini di Mister Rafa Torrejon.

Il Marsala incontrerà i ‘cugini’ del Futsal Mazara 2020, vincitori del Campionato di serie B e della Coppa Italia 2023/2024 nel girone che ha visto proprio gli azzurri terminare da outsiders una fiorente annata con il quarto posto nel Girone H.

Nel frattempo i lilybetani cari al presidente Paolo Tumbarello, non si fermano e finito il mercato sono già in campo per l’allenamento pre Coppa e Campionato (che prenderà il via il 12 ottobre), mentre proseguono gli stage per i giovani e i primi test con Under 19 e Under 23.