Morto l’infermiere Vito Cottone, fu componente della Task Force Covid nel trapanese

E’ morto Vito Cottone, infermiere dipendente dell’Asp di Trapani e referente del Dipartimento di Emergenza e Urgenza aziendale. A darne comunicazione, la stessa Azienda sanitaria provinciale. “Sei stato il nostro punto di riferimento durante tutta l’emergenza pandemica”… “sei stato un esempio per tutti, sempre pronto ad aiutare gli altri anche nei momenti più bui della tua malattia”….”uomo vero coraggioso e valoroso, un gladiatore nella vita e contro la malattia”….”pilastro dell’ASP, sempre pronto ad aiutare tutti”…, sono solo alcuni dei tanti messaggi che nella giornata di ieri hanno affollato le bacheche dei social, ricordando il costante impegno di Vito Cottone, nel periodo della pandemia da subito in prima linea contro il Covid, prima quale componente della Task Force provinciale per l’esecuzione dei tamponi e, successivamente quale coordinatore degli infermieri delle UCA, dei PTE (presidi territoriali di emergenza) ed ancora quale referente dell’hub vaccinale di Alcamo.

Vito Cottone è stato un esempio di professionalità e concretezza per i tanti giovani colleghi che iniziavano ad approcciarsi al mondo della sanità ed altrettanto ha rappresentato per tanti altri servizi ed unità operative dell’ASP – scrive l’azienda nella pagina Facebook – nonostante da alcuni anni combatteva con grande coraggio e dignità contro un male incurabile che alla fine l’ha portato via dall’affetto dei propri cari e delle tante persone che gli volevano bene. “La direzione strategica e tutta l’azienda che in questi anni ha avuto modo di conoscerlo e di apprezzare l’uomo prima del professionista, vuole ricordare il proprio dipendete con grande gratitudine, profonda stima ed affetto.”