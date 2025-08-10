Il trapanese Davide Belluardo convocato nella Nazionale italiana di Kick Boxing

Il trapanese Davide Belluardo riscuote ancora successi. L’atleta dell’Asd Team Sicilia è stato convocato per rappresentare la Nazionale Italiana ufficiale XFC (Xtreme Fighter Champion) al Campionato Mondiale di sport da combattimento ed arti marziali che si terrà a Roma dal 31 ottobre al 2 novembre 2025. Davide allenato dal padre, il Maestro Cesare Belluardo (cintura nera 8° dan), in base ai punteggi ottenuti nel corso delle gare nazionali ed internazionali del circuito XFC World Federation svolte durante la stagione sportiva appena conclusa ed essendosi qualificato al Predator Championship XFC svolto a luglio sempre a Roma, indosserà la maglia della Nazionale Italiana per la specialità del K-1 Élite. In questa disciplina della Kick Boxing sono ammesse tecniche di pugno e calcio tipiche delle arti marziali ed ancora di ginocchio proprie della Muay Thai.

Al Predator di Roma erano presenti numerosi atleti provenienti da svariate regioni d’Italia e da quattro nazioni europee (Bosnia, Ucraina, Ungheria e Moldavia). “Sarà mio preciso onere ed onore indossare la maglia azzurra, con l’obiettivo di portare in alto i colori dell’Italia, dentro e fuori dal ring” ha detto Davide al ricevimento della lettera di convocazione da parte del Presidente XFC Alessandro Cecchini. L’Asd Team Sicilia di Trapani e tutta la XFC Sicilia sono già in preparazione per gli impegni agonistici della nuova stagione sportiva ormai alle porte, che inizierà proprio con i World Championship XFC e proseguirà all’inizio del nuovo anno, con le gare di qualificazione per i Campionati Italiani 2026. Tra queste manifestazioni è già confermato il campionato regionale per la regione Sicilia che si svolgerà a Erice, come nelle precedenti edizioni.