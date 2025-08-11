A Misiliscemi è stato istituito il corpo di Polizia Municipale

Giornata importante lo scorso 7 agosto per il Comune di Misiliscemi: è stato istituito il Corpo di Polizia Municipale. “Un passo in avanti – dice il sindaco Salvatore Tallarita – nel dotare il nostro Comune di un servizio importante a supporto di tutti i cittadini. Crediamo che la presenza del corpo, che oggi si è costituito, non debba rappresentare un deterrente nella quotidianità, ma una certezza per tutti nell’ottenere il rispetto delle regole e la sicurezza. Il corpo di Polizia Municipale deve rappresentare un punto di riferimento per la comunità, sia per il rispetto delle regole che per la garanzia di sicurezza nel vivere quotidiano”. Le funzioni principali includono, infatti, la tutela della sicurezza urbana, il mantenimento dell’ordine pubblico, la polizia giudiziaria, quella stradale, la polizia edilizia, ambientale e tributaria.