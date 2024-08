Iniziata in spiaggia la preparazione della Marsala Volley 2024/2025

Mancava soltanto un primo incontro tra tutte le giocatrici, l’area tecnica e la dirigenza del Marsala Volley per inaugurare ufficialmente l’inizio della stagione sportiva 2024/25 che vedrà il sodalizio caro al Presidente Massimo Alloro affrontare il Campionato serie B1 di Volley Femminile girone D. E’ servito un caldo ma ventoso mercoledì di agosto presso il Lido Boeo di Marsala a certificare, grazie alle prime parole del Presidente Alloro, l’importanza dell’incontro e quanto la società voglia far bene in questa stagione: “Sarà una stagione esaltante che si preannuncia molto bella dal punto di vista sportivo. Assicuro a tutte, già da adesso, un certo grado di pressione, ma nello sport è normale che ci sia e le risposte sul campo saranno ciò che conta al fine di ottenere il massimo risultato possibile. Abbiamo lavorato tutta l’estate per creare questo che sarà, ne sono certo, un roster che risponderà bene ai solleciti”.

Da giovedì agli ordini di Coach Luca D’Amico, coadiuvato dal vice Lucio Tomasella, è iniziata la preparazione fisica con doppie sedute di lavoro fisico e tecnico individuale che nei giorni si trasformeranno in lavoro collettivo al fine di amalgamare il gioco del gruppo. Sono previste alcune amichevoli che impegneranno il roster fino all’inizio del campionato previsto per il 12 ottobre con la trasferta romana di Fonte Nuova contro il Santa Lucia.

Queste le prime parole di Coach Luca D’Amico: “Finalmente si inizia, lo spirito è quello di una squadra con molte aspettative, In queste prime tre settimane il lavoro fisico sarà propedeutico ai primi test match di settembre. La parola d’ordine di quest’anno è disponibilità, da parte della società, delle atlete, dello staff tecnico ed anche dei tifosi che già nel primo giorno di lavoro vedo al Palazzetto ad osservare attentamente il lavoro delle ragazze”.