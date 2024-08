Scacchi, maratona notturna di San Vito a Mazara: vince Domenico Cusumano￼

Con la disputa di diciotto turni di gioco si è conclusa l’edizione numero 26 della Maratona notturna che si svolge a Mazara nella notte del festino di San Vito. La manifestazione organizzata dallo Scacco Club Mazara con il patrocinio del Museo Nazionale degli Scacchi si è svolta presso la gelateria Mucho Gusto dei fratelli Gaspare e Vito Di Salvo. Ai nastri di partenza i pronostici vanno al candidato maestro Domenico Cusumano che durante la disputa notturna delle gare dirette dall’arbitro Nino Profera, si impone infatti su tutti con 17 punti. Due giocatori si ritirano ma gli altri resistono e completano i turni di gara. Secondo posto per Antonino Messina con 14 punti e terzo Francesco Basone con undici punti. Premi speciali scolastici sono stati appannaggio di Antonino Cammarata per le superiori, Rolando Certa per le medie e Vittorio Cusumano per le primarie. A Davide Calafato il premio Tesserati. Alla premiazione il presidente Agata Di Stefano e Gaspare Di Salvo della Gelateria Mucho Gusto, hanno premiato i concorrenti con coppe, scacchiere da viaggio e buoni gelato.