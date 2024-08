A Paceco torna la Sagra del melone giallo

Torna a Paceco, dopo quarant’anni di assenza, la “Sagra del melone giallo”, promossa dall’Amministrazione comunale per valorizzare un’eccellenza della tradizione agroalimentare del territorio iniziata dal 22 agosto e fino al 25. Lo evidenzia il sindaco, Aldo Grammatico, ricordando che Paceco è presidio slow food per il melone cartucciaro. «L’ultima sagra del melone giallo si era svolta a Paceco nel 1984 (non considerando una sfilata di trattori con carichi di meloni nel 2001), – sottolinea – e abbiamo voluto ripristinare l’appuntamento con questa importante manifestazione che valorizza le realtà produttive locali e le prelibatezze gastronomiche della nostra terra».

L’evento prende il via oggi pomeriggio e si concluderà domenica sera, tra degustazioni, spettacoli e concerti, secondo il programma approntato dalla Pro Loco di Paceco e già diffuso attraverso i social.

Il programma prevede il Villaggio Food&Shop e alle 21.30 l’esibizione della Cabaret Band (musica e cabaret).