Guasto alla condotta principale valdericina, si lavora per superare i disagi

In queste ore si è verificato un importante guasto alla condotta di adduzione principale di Via Caposcale, che non consente al momento, la normale distribuzione idrica nel territorio di Valderice. L’ufficio tecnico manutentivo, insieme agli operatori, stanno facendo tutto il possibile per ripristinare la condotta in maniera celere, al fine di evitare ulteriori disagi in una stagione che, tra l’altro, è stata già di per sé difficoltosa per la siccità e la notevole riduzione della portata d’acqua da parte dell’Ente preposto.