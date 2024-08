Lo stato di degrado di un ex casello delle Ferrovie tra Marsala e Petrosino

Ci scrive un nostro lettore per segnalare una situazione di degrado.

L’ex casello delle ferrovie fra Marsala e Petrosino in stato di abbandono, occupato da extracomunitari, trasformato in luogo di dimora di senzatetto. Per non parlare della situazione igienica sanitaria e dell’abbandono di rifiuti spesso dati alle fiamme. Tutto ciò sotto gli occhi di tutti i cittadini ma a quanto pare non notato dalle autorità. Poi ci lamentiamo di cosa accade nella zona di Biscione. Tempo addietro era una piccola comunità tranquilla dove finiremo?”