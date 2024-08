A Misiliscemi GiovedìNJazz e “Tra Musica e Parole”

Ancora eventi nell’estate di Misiliscemi. Giovedì 22 agosto a Villa Immacolatella, a Pietretagliate, si terrà il terzo e ultimo incontro dei nostri GiovedìNJazz, che ci hanno fatto compagnia per le Sere D’Estate. L’appuntamento è alle ore 21.15, con Nicola Giammarinaro al clarinetto e Roberto Gervasi alla fisarmonica. L’evento è a cura dell’Associazione Culturale ‘Ciuri’, con la direzione artistica del Maestro Enzo Toscano. Si chiama invece “𝐓𝐫𝐚 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞” l’evento in programma domenica 25 agosto, alle ore 21.15, a Baglio Elena, a Pietretagliate. Una doppia presentazione, tra le note: il libro “𝐑𝐮𝐛𝐞𝐝𝐨” 𝐀𝐥𝐜𝐡𝐢𝐦𝐢𝐞 𝐏𝐨𝐞𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞, 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚 𝐋𝐮𝐩𝐩𝐢𝐧𝐨, con 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐮𝐫𝐞 a cura di 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐚 𝐀𝐳𝐳𝐞𝐧𝐚, 𝐚𝐭𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞, 𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜𝐡𝐞 di 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚 𝐋𝐮𝐩𝐩𝐢𝐧𝐨, 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚;e il libro “𝐈𝐨 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐅𝐥𝐚𝐯𝐢𝐨 𝐁𝐨𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟏”, 𝐝𝐢 𝐅𝐥𝐚𝐯𝐢𝐨 𝐁𝐚𝐫𝐨𝐧𝐞 con le 𝐀𝐫𝐦𝐨𝐧𝐢𝐞 dell’𝐡𝐚𝐧𝐝𝐩𝐚𝐧 𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐭𝐞𝐫. Prima dell’evento ci sarà la possibilità, contattando la struttura per prenotare, di fare un apericena.