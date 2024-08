Festa a Salaparuta per Nino Pizzolato, bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi

Festa nel piccolo centro di Salaparuta per accogliere il medagliato olimpico di sollevamento pesi Nino Pizzolato. L’atleta, 27 anni, originario di Salaparuta, ha conquistato la medaglia di bronzo ai recenti giochi di Parigi negli 84 kg di sollevamento pesi.





Ad accoglierlo nel paese del Belìce c’era il sindaco Michele Saitta, gli assessori, il presidente del consiglio Sarah Crocchiolo e acune centinaia di cittadini. Il corso che conduce in piazza mercato è stato allestito con le bandiere tricolore, mentre la banda cittadina ha intonato l’inno nazionale.

Pizzolato, con la medaglia al collo, visibilmente emozionato ha detto: “Questa vittoria è motivo di orgoglio per tutti noi – ha detto – io non dimentico mai il mio paese. Nella vita ognuno fa quello dove riesce al meglio, io ho scelto lo sport, seppur in questo settore nulla è scontato. Seppur ho riscontrato qualche problema fisico, alla fine sono tornato a casa con una medaglia che vale tanto”. Tra la folla che lo ha accolto anche il papà Giacomo, la mamma Franca Gucciardi e il fratello Fabio.



“Oggi Nino torna nella sua terra – ha detto il sindaco Michele Saitta – lui oramai fa parte della storia delle Olimpiadi e noi ne andiamo orgogliosi”. Pizzolato ora si fermerà in vacanza a Salaparuta sino ai primi di settembre, mentre il Comune ha organizzato per il 28 agosto un’altra festa in piazza per brindare col campione.