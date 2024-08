ProgettiAmo Marsala e lo stato di alcuni monumenti pubblici della città

Ennesima nota del Movimento ProgettiAmo Marsala relativa allo stato di alcuni monumenti pubblici in modo particolare all’abbandono seguito alla loro celebrazione in occasione del giorno della ricorrenza.

“Con le nostre precedenti segnalazioni n.32, n.36 e n.41 del 2024 abbiamo “denunciato” pubblicamente un emblematico caso di mancata cura del DECORO URBANO, relativo alla corona di alloro abbandonata dal giorno 11 Maggio scorso sotto il monumento a Giuseppe Garibaldi. La situazione purtroppo è immutata ed oggi registriamo un secondo analogo caso di trascuratezza, inerente altra corona di alloro, stavolta posta ai piedi della targa in memoria di Emanuela Loi.

Anche da queste parti evidentemente non passa mai un esponente dell’Amministrazione Grillo o comunque qualcuno del Comune di Marsala, che dovrebbe sentirsi in dovere di intervenire per eliminare tali simboli di trasandatezza ed inefficienza”.