Nasce in Consiglio comunale di Trapani il gruppo del Pd

Con l’adesione del vice Presidente del Consiglio Comunale di Trapani Andrea Genco si costituisce il gruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Trapani.

“Parte integrante della maggioranza di Governo di questa città, il gruppo lavorerà a sostegno dell’amministrazione avanzando proposte e caratterizzando la realizzazione del programma di governo di questa città, confermando l’impegno del Partito Democratico tutto a sostegno di questa amministrazione dal 2018” si legge in una nota.

“La scelta di aderire al Partito Democratico, da parte di tante e tanti, è il segno evidente del bisogno di rinascita e crescita, di condivisione, del riconoscersi in valori che ci identificano e che impongono una presa di posizione netta verso le scelte dei Governi, Nazionale e Regionale, che influenzano la vita anche nei comuni. Scelte scellerate come l’autonomia differenziata o i tagli agli enti locali impongono azioni anche all’interno dei Consigli Comunali che il Partito Democratico porta avanti anche attraverso il neo costituito gruppo consiliare” aggiunge la nota.

“Esprimo grande soddisfazione – commenta la Segreteria del Circolo PD di Trapani Astrid Di Pasquale – per la nascita del gruppo e la costante crescita del partito, sia in consiglio comunale che sul territorio.

Desidero ringraziare Giulia Passalacqua per aver ricoperto con grande impegno e forza il ruolo di capogruppo in un momento molto delicato. Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a Marzia Patti, ora Capogruppo del PD, la quale ricoprirà in maniera eccellente il ruolo, lavorando ancor di più per portare avanti i valori del nostro partito nella politica cittadina. Infine, do il benvenuto ad Andrea Genco che aderisce ad un progetto fatto di idee concrete per la città per cui sarà di certo un valore aggiunto”.