Trapani, Giuseppe Carriero in granata. Arriva dalla serie B

La società FC Trapani 1905 comunica l’ingaggio del centrocampista Giuseppe Carriero. Nato a Desio il 4 Settembre 1997, il centrocampista di origini lombarde esordisce in prima squadra con lo Sporting Bellinzago, società con la quale disputa due campionati di serie D ottenendo anche la vittoria di un campionato dilettanti nella stagione 2015/2016. Diverse le esperienze in serie C. Carriero veste, infatti, le maglie di Casertana, Catania e Monopoli totalizzando 151 presenze e 13 gol. Nella stagione 2022/2023 il trasferimento in serie B al Cittadella dove milita fino alla stagione scorsa. Con il club veneto colleziona 77 presenze e mette a segno 4 reti. Carriero ha sottoscritto con il Trapani un accordo biennale.

«Sono felice di arrivare a Trapani», ha dichiarato Carriero. «È una piazza ambiziosa di cui ho sempre sentito parlare bene. Sono stato qui da avversario e ricordo un pubblico caloroso. Cosa mi ha convinto? Sicuramente il progetto del presidente. Sono sceso di categoria con l’obiettivo di ritornarci subito. Darò il massimo per contribuire a raggiungere gli obiettivi prefissati».