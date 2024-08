Agosto di incidenti nel trapanese, tre feriti ad Alcamo, due sinistri a Marsala

Ancora incidenti nelle strade trapanesi. Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla SS732 “Bretella di Alcamo Est” al km 1,500. Il tratto è rimasto temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni e intorno alle 13 è stata poi riaperta la strada interessata. Lo ha reso noto l’Anas. Il bilancio dell’incidente è di tre feriti tutti trasportati in ospedale dai sanitari del 118.

Ieri invece, due incidenti ma senza conseguenze gravi a Marsala. Uno si è verificato nel litorale della Spagnola, zona Casello Bonetto, l’altro in via Pupo verso le 23.15. Entrambi i sinistra sono stati rilevati dalla Polizia Municipale che ha anche effettuato l’etilometro ai guidatori che hanno rilevato esito negativo.