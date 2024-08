Pillole di storia trapanese nel quinto incontro di Terrazza d’Autore a Valderice

Per il quinto appuntamento della rassegna letteraria Terrazza d’Autore, in programma il prossimo 8 agosto alle ore 19 al Molino Excelsior di Valderice, il pubblico sarà condotto “A spasso per Trapani” con le “pillole di Storia attraverso i personaggi, i luoghi e i toponimi della città” di Giuseppe Romano e Salvatore Accardi. Un percorso a ritroso nella memoria, alla ricerca delle tracce di una storia rimossa dai profondi cambiamenti urbanistici vissuti da Trapani ma nascosta nel nome dei luoghi, una storia di cui riappropriarsi con orgoglio, un contributo prezioso e necessario per riscoprire radici e identità. Ricordi scritti sulla pelle della città che i due autori hanno indagato e raccontato in un itinerario intimo, una meravigliosa scoperta di un’identità collettiva perduta, a partire talvolta da una sola parola su un documento reso illeggibile dal tempo.

Romano e Accardi, da veri detective della Storia, partendo da poche labili tracce, come degli archeologi hanno scavato nelle stratificazioni del tempo cercando di restituire un affresco vivace della città di Trapani nei secoli, riscoprendo protagonisti, storie e luoghi dei quali spesso non abbiamo più traccia.

Che valore può avere, ancora oggi, la memoria collettiva legata ai luoghi della città, come appassionare alla storia delle proprie radici cittadini sempre più distratti? Quale sarà il futuro del nostro passato? Queste le domande alle quali gli autori proveranno a dare la loro risposta. L’incontro si inserisce nel tema conduttore della XIX edizione della rassegna, “la Storia, le storie”. La ricerca dei significati nascosti fra le pieghe degli eventi storici, i risvolti minori delle grandi vicende, la possibilità di capovolgere il punto di vista tradizionale su momenti del passato, il tentativo di cogliere i legami meno espliciti che mettono in connessione il passato con il presente, questo il fil rouge che unisce i racconti e i libri proposti al pubblico per rivivere pezzi di Storia e illuminare l’attualità.Conversano con gli autori Stefania La Via e Ornella Fulco. Ingresso libero.

Giuseppe Romano, già dirigente della Polizia penitenziaria, ha ricoperto incarichi di comando presso importanti Istituti penitenziari come l’Ucciardone di Palermo e la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.Negli ultimi anni si è dedicato alla ricerca storica e alla narrativa. Tra i suoi romanzi “Chi scaverà la fossa” (Coppola, 1999), “Il figlio della salma” (Coppola, 2000), “Ai confini del Regno. Le indagini del Commissario Manzo (Margana, 2023). Grazie alle sue ricerche sul mondo delle carceri ha creato un “libro aperto” pubblicato sul sito www.trapaninostra.it, dal titolo “Da Santa Caterina alla Colombaia, breve storia delle carceri del Trapanese”.

Salvatore Accardi svolge per passione ricerche archivistiche sulla storia di Trapani tra XVII e XIX secolo. Negli ultimi anni ha pubblicato i suoi studi sulla famiglia trapanese dei Patrico, su alcuni personaggi storici degni di nota e sui Misteri di Trapani, tra cui “La Processione di misteri e la Maestranza di Trapani nei secoli XVIII-XX. Accenni storiografici, ricerche inedite e curiose”, Quick edizioni, 2024. La sua passione per la ricerca e la divulgazione di documenti d’archivio spesso inediti ha dato vita al volume “Le carte scoperte. Personaggi illustri trapanesi (secoli XVII-XX), edito nel 2019 da Margana. Gran parte dei suoi studi sono disponibili sul sito www.trapaniinvittissima.it, da anni punto di riferimento per gli appassionati di storia trapanese.