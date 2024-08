Cresce il gruppo consiliare della Dc a Marsala, soddisfatto Cuffaro: “Stiamo creando basi solide”

L’ex presidente della Regione Totò Cuffaro ostenta soddisfazione per la crescita del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana. Com’è noto, nei giorni scorsi, Pino Ferrantelli ha ufficializzato la propria adesione al gruppo Dc, di cui fanno già parte Walter Alagna e Gaspare Di Girolamo. L’ulteriore ufficializzazione dell’ingresso di Ferrantelli è arrivata nel corso dell’assemblea provinciale della Dc, tenutasi ieri sera alla presenza di Totò Cuffaro, segretario nazionale del partito e Giacomo Scala, segretario provinciale a Trapani.

“In questi mesi abbiamo lavorato in silenzio e capillarmente e oggi la Democrazia Cristiana può contare, in provincia di Trapani, su 43 consiglieri comunali e due sindaci – dichiara Giacomo Scala, ex sindaco

di Alcamo -. Abbiamo costituito i gruppi consiliari a Marsala con tre consiglieri comunali, ad Alcamo con due esponenti, a Buseto Palizzolo con tre, a Salemi con quattro e altri dodici consiglieri nei vari comuni

della provincia. Un risultato gratificante, siamo contenti, ma sappiamo bene che ci attende ancora tanto lavoro”.

Un plauso al segretario provinciale Giacomo Scala e a tutto il direttivo della provincia di Trapani viene espresso da Totò Cuffaro. “È la dimostrazione che, attraverso il lavoro di squadra, si riescono a raggiungere grandissimi risultati su tutto il territorio. Anche qui abbiamo creato solide basi e iniziato un processo di crescita che sta portando i frutti, adesso dobbiamo continuare a lavorare per dare risposte ai tanti bisogni dei siciliani”. Il pensiero, naturalmente, va anche alle prossime amministrative marsalesi, dove la Dc spera di ritagliarsi un ruolo di primo piano nelle trattative che porteranno alla definizione delle coalizioni che si sfideranno per il nuovo governo cittadino.