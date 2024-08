Duro scontro Cateno De Luca-Stefano Pellegrino sui fondi regionali al Trapani Calcio. Il leader di Sud Chiama Nord ha dichiarato in merito: “Spiace constatare che l’on. Pellegrino faccia finta di non aver compreso le nostre richieste. Non abbiamo contestato il contributo di 300 mila euro alla “F.C. TRAPANI 1905 S.R.L” che non sarebbe stata oggetto di attenzione se non ci fosse stato di mezzo il figlio del Presidente della Regione Schifani. Quello che infatti abbiamo chiesto è semplicemente che venga chiarito se il presidente Schifani, direttamente o indirettamente attraverso familiari o soci di studio, ha rapporti con la società Trapani Calcio così come sembra. L’onorevole Stefano Pellegrino la smetta di fare il Pellegrino e chiarisca i rapporti tra la società Trapani Calcio con la famiglia Schifani. Visto che a quanto pare apprendiamo adesso con la sua nota è stato lui a promuovere tale finanziamento ci spieghi anche piuttosto come si inserisce una srl nella manovra del Governo. Ci spieghi anche come si finanzia con soldi pubblici una società privata che fa business”.

De Luca continua: “Ed inoltre ci dica anche se è vero quanto circola nei corridoi di Palazzo dei Normanni sulla pretesa da parte del Presidente Schifani di destinare questo cospicuo finanziamento alla F.C. TRAPANI 1905 S.R.L” facendo la cresta sul budget dei singoli parlamentari di Forza Italia. Se tale circostanza fosse vera, significherebbe aver abbandonato le vesti di Capogruppo di Forza Italia per assumere quelle di servitore sciocco di Schifani. Comunque sia è il caso di concludere su questa inquietante vicenda che il buon Pellegrino è reo confesso”.

Arriva repentina la risposta del deputato marsalese Stefano Pellegrino (Forza Italia): “Mi spiace che l’onorevole De Luca non perda occasione per fare polemiche fini a sé stesse. L’emendamento da me proposto per la concessione di un contributo alla società F.C. Trapani è al pari di tanti contributi erogati dalla Regione su decisione dell’Assemblea Regionale, finalizzati a sostenere significative realtà del territorio che svolgono attività di rilevanza sociale, economica o culturale con importanti ricadute sulle rispettive comunità.In questo caso, a sostegno di una società sportiva senza fini di lucro della mia provincia, impegnata in campionati di livello nazionale con risultati sempre più rilevanti che tanta ricaduta positiva hanno avuto su tutto il territorio trapanese. Spiace che l’onorevole De Luca e il suo gruppo parlamentare abbiano scelto di attaccare questa realtà, tanto cara ai tifosi e a tutta la comunità locale“.