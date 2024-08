Quale atto d’inizio della propria annata di servizio, il presidente del Lions Club di Marsala, Diego Maggio, ha deciso di finalizzare la somma di 500 euro a una borsa di studio intestata alla memoria della compianta pallavolista Oriana Bertolino – scomparsa tragicamente a Malta poche settimane fa a causa di un incidente a bordo di un quad – che sarà assegnata a un/una giovane pallavolista meritevole sia per impegno sportivo che studio scolastico. L’elargizione del presidente Lions, che auspica possa essere istituzionalizzata dal Club negli anni avvenire, avverrà su segnalazione degli allenatori del settore giovanile di pallavolo sia maschile che femminile, i quali individueranno il/la giovane atleta anche in quanto proveniente da famiglia in situazione di fragilità. La borsa di studio potrà essere utilizzata a scelta per un campo sportivo di formazione o per l’acquisto di libri e supporti scolastici. La presentazione dell’iniziativa da parte dello stesso donante è prevista nell’ambito del Gran Gala della Pallavolo, che si svolgerà a Villa Favorita il 9 agosto prossimo.