Marsala, in consiglio chiesta una seduta aperta sulla situazione ospedaliera

Nasce il gruppo della Dc. Di Girolamo e Ferrantelli vanno con Cuffaro

Al termine del dibattito politico-amministrativo il Consiglio comunale di Marsala ha deciso di rinviare ulteriormente la votazione sulla la delibera di revisione biennale della pianta organica delle Farmacie – anno 2022. la seduita seppur con un poco di ritardo ha avuto inizio alle 11.30 del 31 luglio.

C’è stata la discussione incentrata su di un emendamento presentazione di un emendamento a firma dei consiglieri Vito Milazzo, Giacalone, Titone, Ferrantelli, Di Girolamo, Sturiano e Di Pietra con il quale si chiede la soppressione della farmacia iscritta al numero 23 del piano e non assegnata e per ascoltare, in merito alla delibera stessa, l’opinione del Sindaco Massimo Grillo.

Nel corso del dibattito sono intervenuti anche l’assessore Ivan Gerardi e il Dirigente Pier Benedetto Mezzapelle .

L’altro importante argomento affrontato è stato quello della Sanità pubblica anche alla luce dell’incontro che alcuni rappresentanti di Palazzo VII Aprile hanno avuto ieri pomeriggio con il Sindaco Massimo Grillo in merito anche alla riorganizzazione della Rete ospedaliera che la Regione Siciliana sta portando avanti. A tal riguardo la consigliera Rosanna Genna ha chiesto la convocazione di una seduta aperta del Consiglio Comunale con la partecipazione della deputazione regionale mentre il Presidente Sturiano ha dato lettura di un documento da inviare all’Assessorato regionale alla Sanità e all’Asp di Trapani in cui si chiedono tutta una serie di interventi per potenziare il “Paolo Borsellino”.

Nel corso della seduta il consigliere Pino Ferrantelli ha comunicato il proprio passaggio nelle fila del gruppo della Dc, suo partito d’origine, ringraziando i vertici per l’Mpa nella cui forza politica ha militato fino a ieri. Nel gruppo Dc sarà Gaspare Di Girolamo a svolgere le funzioni di capo Gruppo mentre Ferrantelli sarà il suo vice.

Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi martedì prossimo 6 agosto alle ore 11:00.