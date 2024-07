Al Cinema Golden di Marsala il film “Deadpool & Wolverine” 

Fino al 2 agosto il Cinema Golden di Marsala proietta il film “Deadpool & Wolverine” della Marvel, nuovo appuntamento con la serie a fumetti del personaggio che ha il volto di Hugh Jackman con Ryan Reynolds, Emma Corrin, ecc. La vita di Wade Wilson, che ha ormai smesso di fare il mercenario in costume, non ha preso una bella piega. Negli ultimi anni la sua compagna l’ha lasciato e ora sta frequentando un altro uomo; al lavoro, come venditore di auto al fianco di Peter, gli affari arrancano; il colloquio per entrare negli Avengers è andato malissimo. Ciò nonostante Wade ha ancora i suoi amici intorno e, quando la TVA lo rapisce e gli comunica che la sua linea temporale sta per essere cancellata, ecco che Wade torna a mettere i panni di Deadpool e si lancia in una assurda impresa collaborando con una variante di Wolverine. Il film verrà proiettato alle ore 17, 19 e 21.